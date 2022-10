Lula diz esperar transição ‘tranquila’ se vencer Bolsonaro no domingo

Petista também criticou postura do adversário durante último debate antes do segundo turno: ‘Não tem nenhum respeito com a verdade’

EDI SOUSA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente Lula durante coletiva de imprensa



Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência da República, espera que o presidente Jair Bolsonaro (PL) aceite o resultado das urnas em uma eventual derrota no segundo turno durante evento com jornalistas neste sábado, 29. Bolsonaro disse, durante o debate da TV Globo nesta sexta-feira, 28, que irá respeitar o resultado do pleito. Questionado se acredita nas palavras do atual chefe do executivo, o ex-presidente disse que, ao menos, espera que Bolsonaro faça o processo de transição. “Disputei muitas eleições. Quem perde vai para a casa lamentar. Quem ganha vai festejar. Se for necessário vou receber a faixa do povo brasileiro. Não precisa ser ele. Agora se ele for educado e civilizado ele simplesmente reconhece, telefona para o vitorioso. Vamos propor montar uma equipe para fazer a transição. Espero que ele faça a transição para que a gente conheça o que tem dentro e quando for dia 1 de janeiro ele fala tchau e vai embora. Dar a faixa para quem ganhou é simples”, disse Lula. O candidato também comentou sobre o debate e criticou o adversário. “Pude sentir ontem o quanto é difícil você fazer um de bate com uma pessoa que mente. Não tem nenhum respeito com a verdade.”