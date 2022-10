Fátima Bezerra, do PT, é reeleita governadora do Rio Grande do Norte

Com mais de 90% das urnas apuradas, petista tinha cerca de 58% dos votos válidos, derrotando o ex-deputado Fabio Dantas (Solidariedade) e o senador Styvenson Valentim (Podemos)

Reprodução/Facebook/Fátima Bezerra Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores, é reeleita governadora do Rio Grande do Norte no primeiro turno



Com 92,56% das urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a atual governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), foi reeleita no primeiro turno das eleições, neste domingo, 2. Atrás dela ficaram o ex-deputado Fábio Dantas, com 22,24% dos votos válidos, e o senador Styvenson Valentim (Podemos), com 16,89%. A petista liderou com folga ao longo de toda a campanha e chegou ao patamar de 61% dos votos válidos na pesquisa divulgada no sábado, 1º, véspera da eleição. Formada em pedagogia e tendo sido presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, a carreira profissional da governadora é baseada na atuação e defesa da educação. Antes de se tornar governadora, eleita em 2018, foi senadora, deputada federal e deputada estadual pelo RN. Em 2021, durante a pandemia da Covid-19, o governo Bezerra sofreu acusações de corrupção em contratos emergenciais por desvio de recursos para abertura de leitos de UTI. O caso que teve dois integrantes de sua secretaria de Saúde afastados e foi utilizado como ataque pelos seus oponentes durante a campanha eleitoral, que prometeram abrir a “caixa preta” do governo dela, caso fossem eleitos. Fátima Bezerra fez sua campanha defendendo a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República e utilizando símbolos ligados a ele, como o vermelho do partido e o “L” formado com os dedos da mão.