Lula e Bolsonaro aparecem empatados entre eleitores no Rio de Janeiro, diz Paraná Pesquisas

Candidato à reeleição aparece com 26,2% das intenções de votos e o petista com 26,8%

Montagem sobre fotos: Estadão Conteúdo Vantagem é de apenas 0,6 pontos percentuais entre Lula e Bolsonaro



O instituto Paraná Pesquisas divulgou nova pesquisa eleitoral estimulada que mostra empate técnico entre eleitores do Rio de Janeiro. Segundo os dados, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece liderando a corrida à presidência da República, com 26,8% das intenções de votos. No entanto, a vantagem é de apenas 0,6 pontos percentuais em comparação com o presidente Jair Bolsonaro (PL), que chega a 26,2%. Os participantes que não sabem/não responderam somam 36,2%, enquanto ninguém/branco/nulo totaliza 8,2%. Outros candidatos, como Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB), aparecem com 1,6% e 0,5%, respectivamente. Pablo Marçal, André Janones, Felipe D’Ávila e outros nomes citados somam 0,5%. Os eleitores de 60 anos ou mais se destacam pelo maior apoio ao atual presidente, representando a escolha 43,6%. Bolsonaro também lidera nas idades entre 45 e 59 anos (37,8%) e de 35 a 44 anos (38,9%). O petista desponta entre os mais jovens, com destaque para eleitores de 16 a 24 anos (44,9%) e de 25 a 34 anos (39,2%). Embora Lula e Bolsonaro apareçam tecnicamente empatados, o presidente avanço no quesito potencial eleitoral, com 31,6% afirmando que “com certeza votaria nele”. Lula aparece em seguida, com 29,9%. Entre os entrevistados, 44,7% aprovam a administração atual e 51% desaprova. A margem de erro da pesquisa é de de 2,5 pontos percentuais. Ao todo, 1.540 eleitores foram ouvidos entre os dias 30 de maio e 2 de junho.