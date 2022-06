Em cenário com Tebet, Lula tem 45% das intenções de voto; Bolsonaro soma 34%

Principal nome da terceira via, a senadora soma 3% das intenções de votos; Ciro Gomes (PDT) soma 9% das intenções e vence Bolsonaro em um eventual segundo turno

JOAO GABRIEL ALVES / ENQUADRAR / ESTADÃO CONTEÚDO Lula durante evento do Sindicato dos Petroleiros no Rio de Janeiro



Uma nova pesquisa da corrida presencial foi divulgada pelo Ipespe nesta sexta-feira, 3. Nela, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vence em todos os quesitos e todos os adversários. Na pesquisa estimulada, Lula aparece com 45% das intenções de voto, seguido pelo atual presidente Jair Bolsonaro (PL), com 34%. Ciro Gomes (PDT) tem 9% e Simone Tebet (MDB) aparece com 3%. André Janones (Avante), Vera Lúcia (PSTU) e Pablo Marçal (PROS) têm 1% cada. Leonardo Péricles (UP) e Luciano Bivar (União) não pontuaram. Brancos e nulos somam 5%. No segundo turno, Lula chega a 53% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro atinge só 35%. Em outros cenários, Lula também vence Ciro Gomes e Simone Tebet. No cenário sem Lula, Ciro Gomes também vence Jair Bolsonaro. A avaliação do governo Bolsonaro também foi media novamente, com 50% considerando a gestão ruim ou péssima. 31% consideram ótimo ou bom e 18% consideram regular.

*Com informações do repórter Maicon Mendes