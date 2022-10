Presidenciáveis focam em São Paulo no último dia de campanha; veja agenda

Maior colégio eleitoral do país terá motociata de Bolsonaro, caminhada com Lula e evento de encerramento com Simone Tebet; Ciro faz carreata em Fortaleza

Montagem Jovem Pan - ALLISON SALES/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO, Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo, DARIO OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO, Flickr / Simone Tebet Com exceção de Ciro Gomes, principais candidatos encerraram campanha em São Paulo



Neste sábado, 1º, chega ao fim a campanha presidencial para o primeiro turno das eleições de 2022. Hoje, Sofia Manzano (PCB) e Padre Kelmon (PTB) não têm agenda de campanha, enquanto que o Constituinte Eymael (DC) não divulgou o que fará neste sábado. Os demais candidatos à presidência têm compromissos marcados por todo o Brasil, mas com maior foco em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro (PL) participará de duas motociatas, uma em São Paulo às 10h e outra em Joinville (SC) às 16h15, sendo que também fará uma live às 19h. Lula (PT) fará uma caminhada na Rua Augusta, em São Paulo, ao lado de Fernando Haddad, que disputa o governo de São Paulo, Márcio França (PSB), que tenta se eleger para o Senado e Guilherme Boulos (PSOL), que disputa o cargo de deputado federal. Simone Tebet (MDB) participa de encontro de encerramento do primeiro turno da eleição na quadra da Caprichosos do Piqueri, em São Paulo. Ciro Gomes (PDT) participará de carreata em Fortaleza às 15h. Soraya Thronicke (Uniao) fará uma caminhada no Mercado Municipal em São Paulo e visitará o Bar da Onça, no centro da capital. Felipe D’Ávila (Novo) encerrará sua campanha em carreta em São Paulo. Vera Lúcia (PSTU) fará caminhada na Rua 25 de Março, no centro de São Paulo e participará de uma live com o Coletivo 4P. Por fim, Leo Pericles (UP) fez uma caminhada na Zona Leste de São Paulo e vai ao vale de Ocupações do Barreiro, em Minas Gerais.