Paulo Figueiredo diz que ‘parcela da população não acredita que eleição tenha sido legítima’

Comentaristas da Jovem Pan falaram sobre a vitória do petista no segundo turno da eleição presidencial

Luís Inácio Lula da Silva (PT) é o novo presidente do Brasil. O eleito derrotou Jair Bolsonaro nesto domingo, 30, no segundo turno das eleições 2022. Com 98,81% das urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o petistas soma 50,83% dos votos. Durante a coberta especial da Jovem Pan, o comentarista Paulo Figueiredo comentou sobre o resultado e dos acontecimentos que antecederam o último dia de disputa. “Lula nesse momento é presidente eleito do Brasil, mas uma parcela enorme da população não acredita que essa eleição tenha sido disputada de forma legítima”, afirmou e comentou que durante o processo de campanha teve favorecimento do petista por parte do TSE. “Teve favorecimento de um dos candidatos, com regras novas que só valeram para Bolsonaro, que diziam até onde ele podia fazer live e o que podia fazer como presidente, censura inédita no Brasil para que a imprensa não pudesse expor fatos”, disse.