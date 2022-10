‘Lula deve representar todos os brasileiros e respeitar grupo que não vai estar satisfeito’, diz Diogo Schelp

Comentaristas da Jovem Pan repercutiram vitória do petista no segundo turno da eleição presidencial

RAFAEL VIEIRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO O candidato à presidência pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva



Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é eleito o novo presidente do Brasil. Com 98,81% das urnas já apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o petista soma 50,83% dos votos válidos, o suficiente para estar matematicamente eleito. Em segundo lugar, o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) contabilizava os outros 49,17% de votos válidos. Durante cobertura especial da Jovem Pan, o comentarista Diogo Schelp afirmou que, agora, é momento de pacificação, não de revanchismo. “É muito importante essa questão da pacificação e que não haja revanchismo por todo histórico de prisão e condenação. Lula será presidente de todos os brasileiros. Ele teve metade dos votos, mas deve representar a todos e respeitar que há um grupo político ou um movimento que não vai estar satisfeito com ele”, pontuou.