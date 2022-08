Lula propõe a criação do Ministério das Pequenas e Médias Empresas

Petista se reuniu com empresários, se solidarizou com as dificuldades enfrentadas pelo setor na pandemia e defendeu a utilização de bancos públicos para auxiliar na quitação das dívidas

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de um encontro com empresários de micro e pequenas empresas nesta quarta-feira, 17, em São Paulo, e sugeriu que, em caso de vitória nas eleições presidenciais que ocorrerão em outubro, seu eventual governo teria um Ministério das Pequenas e Médias empresas. A fala do petista remete a sua promessa de recriação de alguns ministérios – entre elas a dos Povos Indígenas e a do Turismo – e, de acordo com o presidenciável, a pandemia do novo coronavírus exigiu resiliência do setor. “A gente não pode deixar que vocês morram por causa de dívida contraída na pandemia”, declarou. Lula também defendeu que os bancos públicos sejam utilizados para auxiliar na quitação das dívidas dos empresários após a pandemia e disse que irá “enquadrar” o Banco do Brasil. “Nós não queremos que os bancos públicos tenham nenhum prejuízo, mas nós não queremos que eles queiram ter os mesmos lucros do banco privado. Eles têm que prestar uma função social nesse país”, pontuou.

O petista até o momento lidera as pesquisas de intenção de voto para a eleição à presidência da República. Segundo levantamento divulgado pela Genial/Quaest nesta quarta-feira, Lula aparece com 45% da preferência do eleitorado, enquanto o atual mandatário Jair Bolsonaro (PL) aparece com 33%. Em terceiro lugar aparece Ciro Gomes (PDT), com 6% do apoio dos entrevistados, seguido de Simone Tebet (MDB), com 3%. Outros presidenciáveis – Felipe d’Avila (Novo), José Maria Eymael (DC), Leonardo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB), Soraya Thronicke (União Brasil) e Vera Lúcia (PSTU) – não pontuaram e votos brancos/nulos acumularam um total de 6% do eleitorado. Mesmo número dos que não souberam responder.