Lula questiona fala de Guedes sobre vender praias: ‘Que estupidez é essa?’

Ministro da Economia do governo Bolsonaro propôs conceder o litoral brasileiro à iniciativa privada; manifestação ocorreu durante participação em um podcast

TOMZÉ FONSECA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o líder nas pesquisas de intenção de voto para retornar ao comando do Planalto



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta sexta-feira, 30, de uma reunião com apoiadores no Rio de Janeiro – junto dos candidatos ao governo do Estado, Marcelo Freixo (PSB), e ao Senado, André Ceciliano (PT) – e realizou ataques contra o atual ministro da Economia, Paulo Guedes. No local, o petista comentou sobre as declarações do membro do governo Bolsonaro de que o Brasil poderia conceder as praias de seu litoral à iniciativa privada. A manifestação do economista ocorreu durante um podcast. “Eu vi uma notícia na televisão ontem que o Guedes quer privatizar as praias. Gente, como é que alguém pode querer privatizar o único bem público que dá ao pobre a aparência de rico? O cara vai ter que ser rico para ir na praia? Nós vamos ver aí o bacana comprando Copacabana e o povo vem até ali só na calçada e volta. Que estupidez é essa de vender praia? E foi dito de forma veemente que vão privatizar praia. Certamente Búzios será uma, quem não foi corra para pisar o pé na água”, completou Lula. No programa de internet, Guedes acusou o país de ser um caso “clássico de má gestão”, já que o Brasil conta com trilhões de ativos mal utilizados. “Por exemplo, tem um grupo de fora que quer comprar uma praia numa região importante do Brasil e quer pagar US$ 1 bilhão. Aí você chega lá e pergunta: ‘Vem cá, vamos fazer um leilão dessa praia?’. ‘Não, não pode’. ‘Por quê?’ ‘Isso é da Marinha'”, disse o ministro.