Mauro Mendes é reeleito governador de Mato Grosso com quase 70% dos votos

Candidatura foi apoiada por uma coligação com o Partido Liberal (PL), do atual presidente Jair Bolsonaro

Reprodução/Instagram/Mauromendesoficial Esse é o segundo mandato do político à frente do governo de Mato Grosso



Atual governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil) foi reeleito com 68,57% dos votos, vencendo no primeiro turno — foram apuradas 82,74% das urnas. Ele superou Marcia Pinheiro (PV), com 16,41%, Pastor Marcos Ritela (PTB), com 14,20%, e Moisés Franz (PSOL), com 0,83%. Pesquisas eleitorais já mostravam a liderança do político nas intenções de voto em relação aos adversários. A candidatura foi apoiada por uma coligação com o Partido Liberal (PL), do presidente Jair Bolsonaro. Nas eleições de 2018, ele também conquistou o cargo no primeiro turno, com 58,69% dos votos. Em sua carreira política, Mauro concorreu três vezes como prefeito de Cuiabá, sendo eleito apenas na terceira tentativa, em 2012. O mandato recebeu aprovação de 80% do eleitorado e ele foi considerado um dos melhores prefeitos da cidade. Em 2015, foi processado por falta de pagamento e submeter trabalhadores a condições degradantes de trabalho. Em 2018, foi eleito assumiu o governo de Mato Grosso, declarando calamidade financeira no Estado. No mesmo ano, teve os bens bloqueados após ser acusado de improbidade administrativa pelo Ministério Público Federal (MPF). Em 2019, 90% dos cidadãos do estado consideraram a gestão de Mauro ruim ou péssima, mantendo um baixo nível de aprovação durante todo o mandato. Durante seu tempo como governador, teve apenas um projeto de lei aprovado, que determinava a reinstituição e revogação dos incentivos fiscais do comércio de Mato Grosso.