Bolsonaro cancela agenda em MT, e aliados dizem que ele já fez muito pelo Estado

Aguardado para um evento de lançamento das candidaturas do PL em Mato Grosso, no próximo dia 22, o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), já sinalizou o cancelamento da agenda. No mesmo dia, o chefe do Executivo e candidato à reeleição será sabatinado pelo “Jornal Nacional”, na Rede Globo. Bolsonaro era aguardado no Estado do agronegócio pela alta cúpula do partido e apoiadores. O senador Wellington Fagundes presidente do PL-MT, disse que Bolsonaro já fez muito pelo Estado — incluindo reiteradas visitas nos últimos anos. Desta forma, uma nova viagem na próxima segunda-feira, 22, como já foi anunciado, teria “ônus e dificuldade” por conta do alto custo de deslocamento para um presidente da República. “Ele já veio ao Mato Grosso e deu muito prestígio para nós. Vamos fazer com que aqui ele seja o mais votado”, disse Fagundes.

De acordo com integrantes da campanha, o presidenciável devera passar a segunda-feira se preparando para a entrevista noturna. Aconselhado baixar o tom com o Judiciário, Bolsonaro prepara números de geração de empregos, redução da fome e ampliação de benefícios. Baixa nos preços dos combustíveis também será um ponto forte a ser apresentado. Nesta quarta-feira, 17, o presidente disse à Jovem Pan que conversou com a equipe econômica para manter zerado o imposto federal em 2023 sobre o combustível e com possibilidade de zerar o querosene de avião.