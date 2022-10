Michel Temer cita ‘unidade do país’ e cumprimenta Lula por vitória nas eleições

Ex-presidente comentou sobre o discurso do petista após a vitória nas urnas; Temer se manteve neutro durante a corrida eleitoral

EFE/Chema Moya Michel Temer foi presidente do Brasil após Dilma Rousseff sofrer impeachment



O ex-presidente da República Michel Temer se manifestou sobre a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pelo Palácio do Planalto. Pelo Twitter, Temer falou em ‘unidade do país’ e cumprimentou Lula pela vitória nas urnas. O petista obteve 50,9% dos votos válidos e Jair Bolsonaro(PL), atual presidente do Brasil, terminou com 49,1%. “O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, a quem cumprimento pela vitória eleitoral, fez ontem no seu discurso pregação pela unidade e pacificação do país, o que tenho sustentado ao longo do tempo em obediência à Constituição Federal. Que os brasileiros se unam nesse propósito”, publicou o ex-presidente. No último debate antes das eleições, Lula chamou Temer de “golpista” por conta dos eventos ocorridos em 2016 que culminaram no impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT). Na ocasião, Temer era o vice-presidente e assumiu lugar deixado pela petista. Durante toda a campanha eleitoral, porém, o ex-presidente se manteve neutro. Rumores de que ele apoiaria a reeleição de Bolsonaro surgiram pela internet, mas logo foram negados.