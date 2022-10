Michelle pede votos para Bolsonaro no Piauí e chama PT de ‘partido das trevas’

Ida dela teve por objetivo tentar reduzir a rejeição do marido tanto no Nordeste quanto com as mulheres

Alan Santos/PR Primeira-dama Michelle Bolsonaro foi a Teresina participar de um evento com mulheres



A primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro pediu votos para o presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta sexta-feira, em Teresina, no Piauí. A ida dela teve por objetivo tentar reduzir a rejeição do candidato à reeleição tanto no Nordeste quanto com as mulheres. Ela chamou a disputa entre o marido e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do “bem contra o mal”. Durante evento, Michelle criticou o partido de oposição. “Não é por um candidato, é por uma ideologia do bem contra o mal. É ideologia da luz contra esse partido das trevas, que só rouba e destrói”, frisou. Além disso, no discurso, a primeira-dama ressaltou qualidades de Bolsonaro e desmentiu falas de que o presidente não gosta da região nordestina. “Todos os estigmas, os rótulos estão caindo por terra quando falava que o presidente Jair Bolsonaro não gosta de mulheres, por alguma fala, mas ele já pediu perdão. É um homem de 67 anos, de uma outra geração, de uma educação diferente, militar. E todos estamos sujeitos a melhorar e evoluímos na vida”, completou.