Elenco de Harry Potter homenageia Robbie Coltrane após morte do ator; confira

O ator Robbie Coltrane, que viveu o personagem Hagrid em “Harry Potter”, recebeu homenagens dos colegas de elenco da série. Nas redes sociais, a autora dos livros J.K Rowling lamentou a morte do artista “Nunca mais conhecerei alguém como Robbie. Ele era um talento incrível, e eu tive a sorte de conhecê-lo, trabalhar e rir com ele. Mando meu amor e minhas profundas condolências para sua família.” Matthew Lewis, o Neville, também deixou uma mensagem para Coltrane. “Ele me chamava de Space Boy [Garoto do Espaço, em tradução livre]. Compartilhamos o amor até o limite final. Ele não dava a mínima e isso te fazia sorrir. Era um gigante em mais de um sentido”, relembrou. James Phelps, conhecido como o Fred Weasley de Hogwarts, homenageou o ator com a história de quando o conheceu em cena, aos 14 anos, e foi incentivado a seguir seus sonhos na atuação. “Sentirei falta de todas as conversas estranhas sobre todos os assuntos no sol. Nunca me esquecerei de setembro de 2000, minha primeira vez no set de filmagem de um filho. Robbie veio até a minha versão nervosa de 14 anos e disse: ‘Aproveite, você será ótimo.”Na função stories do Instagram, Emma Watson, a Hermione, contou que Coltrane “foi o tio mais divertido que eu tive. Seu talento era imenso, fez sentido ele interpretar um gigante”. Robbie morreu em um hospital na Escócia, aos 72 anos, e não teve a causa da morte divulgada. Ele também atuou em James Bond e deixa dois filhos.

