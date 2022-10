Ministro de Temer, Moreira Franco declara voto em Lula no segundo turno

Político do MDB justificou sua escolha dizendo que ‘Brasil precisa de democracia, desenvolvimento, empregos, renda e igualdade de oportunidades para todos’

Andre Dusek/Estadão Conteúdo - 03/02/2017 Moreira Franco foi ministro de Minas e Energia do governo Temer



O político do MDB Moreira Franco, ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência e ministro de Minas e Energia durante o governo Michel Temer, seu colega de partido, anunciou neste sábado, 8, que votará em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa com Jair Bolsonaro (PL) pela Presidência da República. Franco justifica o voto no petista pela defesa da democracia. “Mais do que nunca, o Brasil precisa de democracia, desenvolvimento, empregos, renda e igualdade de oportunidades para todos. O país só será pacificado com harmonia, independência entre os Poderes e respeito à Constituição. Para construir esse futuro, voto Lula”, declarou o emedebista. Nesta semana, o MDB liberou seus filiados para votarem em quem quiserem no segundo turno. Magoado com o PT, que o chamou de golpista durante a campanha, Temer manifestou a aliados a sua intenção de apoiar Bolsonaro, mas correligionários e familiares pedem que ele fique neutro.

