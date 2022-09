Guedes aposta em queda na taxa de juros para 2023 após recuo da inflação

Ministro da economia afirmou que a ‘espinha do processo inflacionário’ foi quebrada após medidas tomadas pelo Banco Central

EDU ANDRADE/Ascom/ME Paulo Guedes é o atual ministro da Economia do governo Bolsonaro



O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou nesta segunda-feira, 19, de um congresso da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) e afirmou que o Brasil terá, no próximo ano, uma queda na taxa de juros após a inflação ser controlada pelo governo e pelo Banco Central. Em 13,75%, a taxa básica de juros no país apresentou sucessivas altas – e assim deverá se manter nos próximos meses – para controlar o aumento na inflação do país. “Como o nosso Banco Central já subiu juros desde o ano passado, este ano deve estar se completando o processo de alta de juros. Daqui para frente, à medida em que a economia vai avançando e a inflação vai cedendo, mesmo que em algum grau de resistência, o que vamos observar para o ano que vem possivelmente são os juros descendo”, disse. Economistas do Boletim Focus estimaram a inflação de 6,40% para 6% até o fim deste ano. Para 2023, a expectativa é de que haja uma diminuição gradual para 5,01%. A meta para o próximo ano, porém, será uma inflação de 3,25% com a consideração de formalmente cumprida caso varie entre 1,75% e 4,75%. “O importante não é o número em si, mas o fato de que já teríamos quebrado a espinha do processo inflacionário”, pontuou o chefe da pasta econômica.