Moraes celebra queda de abstenções: ‘Maior número de votos da história’

EVARISTO SA/AFP Moraes disse que vencedores precisam unir o país



O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, disse que a eleição presidencial deste domingo, 30, apresentou o maior número de votos na história. De acordo com o magistrado, todo o processo foi concluído com sucesso absoluto. O número de abstenção no segundo turno foi a menor que a do primeiro, algo inédito na historia. De acordo com dados do TSE, o índice foi de 20,56%. No primeiro turno, o número foi um pouco maior: 20, 95%. “Encerramos esse importantíssimo momento. As eleições de 2022 com maior número de votos em candidatos da história brasileira, percentualmente e em termos absolutos”. Questionado sobre possíveis contestações, Moraes disse não haver risco. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu as eleições no segundo turno com 50,9% dos votos válidos. “Não vislumbramos contestações. O resultado foi proclamado. Será aceito. O ex-presidente Lula e Alckmin serão diplomados em 19 de dezembro”, afirmou. O presidente do TSE disse ainda que eventuais “fissuras” faz parte do jogo político e pede união no país. “Eventuais fissuras faz parte do jogo político e da democracia. Houve uma polarização maior e agora compete aos que venceram unir o país. Pois governarão para todos e não só para seus eleitores”, concluiu.