FHC parabeniza Lula pela vitória: ‘Venceu a democracia, venceu o Brasil’

Ex-presidente já havia informado que no segundo turno iria apoiar o petista

Imagem: Ricardo Stuckert/Instituto Lula FHC parabeniza Lula pela vitória nas eleições 2022



O ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, parabenizou Luis Inácio Lula da Silva (PT) pelo resultado nas eleições 2022. “Parabéns Lula pela vitória. Venceu a Democracia, venceu o Brasil!”. O eleito, derrotou Jair Bolsonaro (PL), neste domingo, 30, e chega a seu terceiro mandato. Com 99,7% das urnas apuradas, petista tem 50,9%, ante 49,12% de Jair Bolsonaro. Durante a campanha, FHC já tinha declarado que iria apoiar o ex-presidente no segundo turno. Em uma nota sucinta divulgada em sua rede social, ele havia declarado que “por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva”, escreveu. A diferença entre Lula e Bolsonaro foi a menor da história. Em 2014, Dilma Rousseff (PT) venceu Aécio Neves (PSDB) com cerca de 3,4 milhões de votos de diferença. Desta vez, a distância será de aproximadamente 2 milhões. Com a vitória, o petista se torna o primeiro ex-presidente a voltar a ocupar o Palácio do Planalto. Ele também é o primeiro a ser eleito para um terceiro mandato.