Moraes diz que eleições foram ‘seguras e com paz’: ‘Grande festa da democracia’

Presidente do TSE fez um balanço do primeiro turno das eleições 2022

Isac Nóbrega/PR Presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes disse que eleições 2022 foi um sucesso



O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, afirmou que a Justiça Eleitoral garantiu segurança e transparência às eleições 2022. De acordo com ele, a população mostrou “grande maturidade democrática”. “Tivemos um dia inteiro de eleições com absoluta tranquilidade. O que significa que não houve intercorrências. A Justiça cumpriu novamente sua missão constitucional de garantir segurança e transparência nas eleições. Reitero que a sociedade brasileira mostrou a sua grande maturidade democrática. Se dirigiram as seções, votaram, escolheram os candidatos em absoluta paz e segurança. Agradeço a todos que participaram dessa grande festa da democracia”, frisou durante coletiva à imprensa após a conclusão da apuração dos votos das eleições 2022. Moraes ainda agradeceu aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e a imprensa que, segundo ele, tornaram o pleito mais transparente. “Agradecer aos milhares de juízes e promotores, aos servidores da Justiça, aos mesários, que puderam tornar as eleições segura, tranquila, harmônica, com paz. Agradeço também aos jornalistas por tornar cada dez mais transparente”, finalizou.