Ciro Gomes se diz ‘preocupado’ com o Brasil e faz suspense sobre o segundo turno

Ex-governador do Ceará pediu tempo para decidir sobre o segundo turno; pedetista ficou em quarto lugar

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO - 27/04/2018 Ciro Gomes ficou em quarto lugar na disputa pelo Palácio do Planalto e disse estar 'preocupado' com o Brasil



O ex-candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, se pronunciou após o primeiro turno das eleições 2022 ocorrido neste domingo, 2. O pedetista disse estar “preocupado” com o que está assistindo no Brasil. O ex-governador do Ceará ainda não decidiu se apoiará Jair Bolsonaro (PL) ou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse que irá conversar com o partido sobre o que fará no segundo turno. Ele ficou em quarto lugar na disputa pelo Palácio do Planalto, com um pouco mais de 3% dos votos válidos. “Quero dizer a vocês que estou profundamente preocupado com o que eu estou assistindo acontecer no Brasil. Eu nunca vi uma situação tão complexa, tão desafiadora, tão potencialmente ameaçadora sobre a nossa sorte como nação”, avaliou Ciro. O ex-candidato fez um suspense sobre qual caminho tomará no segundo turno. “Por isso, eu peço a vocês que me deem mais algumas horas para conversar com os meus amigos, com o meu partido para que a gente possa achar o melhor caminho para bem servir à nação brasileira”, completou. O segundo turno ocorre no dia 30 de outubro.