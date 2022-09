Moraes incentiva votação e pede ‘paz’ e respeito nas eleições

Em publicação nas redes sociais, presidente do TSE falou em ‘festa de democracia’

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 30, para incentivar a população brasileira a comparecer e votar no primeiro turno das eleições de 2022, que acontece no próximo domingo, 2. Em mensagem endereçada aos eleitores e eleitoras, o magistrado pediu que a votação seja em “paz, segurança e harmonia” na grande “festa da democracia”. “Eleitoras e eleitores, compareçam no Domingo, 2/10. Vamos todos votar com Paz, Segurança e Harmonia; Respeito e Liberdade; Consciência e Responsabilidade. Juntos, todas as brasileiras e brasileiros na grande festa da Democracia: as eleições gerais de 2022”, escreveu Moraes, no Twitter. A manifestação do ministro, a três dias das eleições, segue discurso em defesa da democracia feito pelo magistrado em diversas ocasiões anteriores, inclusive durante a cerimônia de posse no Tribunal Eleitoral, quando falou que “força da democracia como único regime político onde todo poder emana do povo e que deve ser exercido pelo bem do povo”. ” Somos 156 milhões e 454 mil e 11 eleitores aptos a votar, somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular, estando entre as quatro maiores democracias do mundo, mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional”, afirmou, prometendo intervenção mínima, mas firme e implacável, no processo eleitoral.