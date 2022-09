Moro diz que será ‘detector de mentiras de Lula’ no último debate da TV

Candidato ao Senado também comentou que ficará de olho como o petista irá responder as perguntas relacionadas a corrupção

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-juiz e candidato ao Senado pelo Paraná, Sérgio Moro disse que vai comentar todas as mentiras que Lula falar no debate da Globo



O ex-juiz, ex-ministro e candidato ao Senado do Paraná, Sergio Moro (União Brasil), disse na manhã desta quinta-feira, 29, que será o “detector de mentiras” do ex-presidente e candidato ao cargo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante o debate presencial da Globo. “Hoje vou acompanhar o debate. A cada mentira do Lula, estarei aqui pra trazer a verdade. Tenho experiência”, escreveu no Twitter. Moro também comentou que ficará de olho como o petista irá responder as perguntas relacionadas a corrupção. “Vamos ver como ele vai encarar”, frisou. Em resposta e defesa de Lula, o deputado federal André Janones (Avante) provocou o ex-juiz dizendo que ele deveria “era tá fazendo curriculum”. Desde quando Lula lançou a candidatura para à Presidência que o ex-juiz abandonou os ataques ao presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), de quem foi ministro da Justiça e Segurança Pública, e concentra as ofensivas contra a campanha do petista. Inclusive, durante a campanha eleitoral, Moro afirmou que, se eleito, pretende se tornar líder da oposição em eventual governo de Lula. Além disso, Sergio Moro relembrou inúmeras vezes da Operação Lava Jato e reforçou sua atuação no caso. “PT e Lula de volta jamais. Eu desmontei a corrupção dos governos do PT e executei a prisão do Lula”, comentou nas redes sociais. As condenações impostas pelo ex-juiz no âmbito da operação foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que considerou o ex-magistrado suspeito e parcial.