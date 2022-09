Victor Godoy critica legado do PT no Ensino Médio: ‘Escolas sem saneamento e energia’

Em entrevista ao Pânico, ministro da Educação defendeu o gasto igualitário de recursos entre o ensino básico o superior

Reprodução/Jovem Pan News Victor Godoy foi o convidado do programa Pânico



Nesta quinta-feira, 29, o programa Pânico recebeu o ministro da Educação, Victor Godoy. Em entrevista, ele comentou sobre a sua gestão ao lado do governo Jair Bolsonaro e comparou ao estado do ensino brasileiro deixado após o fim dos governos petistas. “A gente tem uma avaliação de cada dois anos, provas realizadas Brasil afora. A gente pega alguns anos estratégicos. Quando a gente olha, por exemplo, os alunos que estão saindo do sistema e passaram toda a educação básica no ensino público, a gente tem 50% em língua portuguesa e matemática nos três primeiros níveis dessa avaliação. Quanto maior o nível, maior o conhecimento. Esse é o nível que a gente herdou”, disse. O ministro afirmou que, apesar de o país ter um alto investimento em educação, ele era focado no ensino superior. “Escolas sem saneamento básico, energia elétrica. Esse é o retrato. O Brasil, se você olhar a média de investimento em relação aos países da OCDE, nós estamos próximos, na média. Só que a gente gasta muito mais no ensino superior que na educação básica. Na própria educação básica a gente gasta desigual.”

Segundo Godoy, a prioridade do governo federal é oferecer capacitação para os professores e isso tem sido prioridade a retomada das aulas após a crise da pandemia.”Curso de formação para educação financeira, educação empreendedora. O ministério não oferecia isso, hoje a gente oferece. Melhoramos a qualidade do cursos. Uso de tecnologia e acolhimento dos alunos no pós-pandemia. A gente quer colocar a educação previdenciária na educação básica. Dar também a possibilidade do professor continuar se capacitando”, detalhou. “Na educação básica, temos 2 milhões de professores. Tem muita carga em alguns lugares, a gente sabe que tem. Como a gente combate isso? Trabalhando a formação inicial do professor. Oitenta por cento da carga é discussão filosófica, a parte prática de como formar uma criança é pouca.”

Victor ainda citou a atuação do ministério da Educação na reforma do Ensino Médio. Para ele, o novo formato educacional proporciona ao aluno a possibilidade de trilhar sua carreira profissional antes mesmo do ensino superior. “O que mais a gente está fazendo de interessante é a reforma do Ensino Médio, trazendo o profissionalizante. Ensino Médio tem a maior taxa de evasão. O aluno vai aprender o essencial, mas 40% é livre e ele vai escolher de acordo com o projeto de vida dele”, concluiu.

