Moro usa ‘faixa presidencial’ em comemoração à eleição ao Senado

Ex-juiz e ex-ministro da Segurança Pública no governo Bolsonaro travou uma disputa com seu padrinho político, o candidato à reeleição Alvaro Dias, e sagrou-se vitorioso no Estado do Paraná

Reprodução/Twitter Sergio Moro foi eleito senador da República pela maioria dos eleitores do Paraná



O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro (União Brasil), foi flagrado em uma comemoração na noite do último domingo 2, em que aparece trajado de uma ‘faixa presidencial’ em comemoração ao resultado de sua corrida ao Senado. Com 100% das urnas apuradas no Paraná, o ex-juiz desbancou seu padrinho político e adversário que buscava a reeleição, Alvaro Dias (Podemos), com 33,50% dos votos válidos. Alvaro, por sua vez, ficou na terceira colocação com 23,94% da preferência do eleitorado. “A Lava Jato vive e vai chacoalhar Brasília novamente”, publicou Moro em suas redes após o pleito. Trata-se da primeira corrida eleitoral do ex-membro do governo Bolsonaro, que flertou com a possibilidade de concorrer à presidência da República no partido de Dias, mas optou por se desfiliar e partir para o União Brasil. Além de Moro, sua esposa, Rosângela Moro (União Brasil), e seu antigo companheiro de Operação Lava Jato, o ex-procurador Deltan Dallagnol (Podemos) também foram eleitos para um cargo no Legislativo e exercerão pelos próximos quatro anos um mandato na Câmara dos Deputados à partir do próximo ano.