‘Não esperem de mim omissão, vou me pronunciar no momento certo’, afirma Tebet

Senadora ficou fora da disputa presidencial conquistando 4,21% dos votos e garantiu que irá apoiar um dos candidatos em 48 horas

Reprodução/Instagram/@SimoneTebet Simone Tebet foi a terceira colocada nas eleições de 2022 para presidente



Após ficar em terceiro lugar na corrida presidencial, a senadora Simone Tebet (MDB) fez um pronunciamento com uma análise de campanha e sua perspectiva para o segundo turno. Para ela, é necessário respeitar o processo eleitoral e entender o recado das urnas. “A vontade soberana do povo brasileiro se fez nas urnas. Acatamos a vontade soberana do povo, que optou por dois turnos. Foi muito difícil chegar onde chegamos, mas eu estou muito feliz com o resultado que conseguimos obter”, declarou. Tebet disse que é preciso analisar os resultados da urna para se posicionar, mas que vai aguardar as lideranças do partidos que a apoiam se posicionarem. “Não esperem de mim omissão, vou me pronunciar no momento certo. Tenho meu lado. Eu sou uma politica que respeita o processo decisório e eleitoral. No máximo em 48 horas vou me pronunciar”, definiu. Tendo sido a terceira colocada, o apoio de Tebet é de extrema relevância para os candidatos ainda não disputa. Mesmo antes do resultado, aliados de Lula buscavam uma aproximação com a senadora, considerando oferecer um ministério a ela ou pedindo a declaração de apoio público. A campanha de Bolsonaro ainda não fez nenhuma movimentação pública de aproximação.