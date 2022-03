‘Não existe essa de já ganhou’, diz Lula sobre eleições de 2022

Ex-presidente defende alianças com quem votou pelo impeachment de Dilma Rousseff em 2016 para ter maioria no Congresso

LECO VIANA / THENEWS2 / ESTADÃO CONTEÚDO Lula defendeu alianças com políticos de outros campos ideológicos durante evento destinado a mulheres do campo da esquerda



O ex-presidente Lula (PT), pré-candidato nas Eleições de 2022, defendeu que seu partido faça alianças mesmo com quem votou pelo impeachment de Dilma Rousseff em 2016, além de alertar os seguidores que a disputa eleitoral ainda segue aberta. “Não existe essa de já ganhou. Precisamos de muita habilidade para construir alianças. Se eu não for conversar com quem votou a favor do impeachment, eu vou deixar de conversar com 400 deputados. Se ganharmos, precisamos ter também a maioria no Congresso Nacional”, escreveu o líder petista em suas redes sociais, repetindo discurso que fez em evento horas antes.

Lula aparece como líder em praticamente todas as pesquisas, de diferentes institutos, mas as últimas, feitas pelo Paraná Pesquisas e pelo PoderData, mostraram um crescimento do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), que reduziu a distância para o petista para oito pontos percentuais. Em cenários do segundo turno, Lula também aparece à frente, apesar da subida de Bolsonaro. Nos últimos meses, Lula tem buscado apoio em políticos que antes eram de oposição, como Geraldo Alckmin. O ex-governador paulista deixou o PSDB e pode ser candidato a vice na chapa de Lula.