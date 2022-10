‘Não existem dois brasis; vamos restabelecer a paz entre os divergentes’, diz Lula em seu primeiro discurso após vitória

Presidente eleito também afirma que ‘é hora de abaixar as armas’, agradece aos eleitores e faz desabafo: ‘Tentaram me enterrar vivo’

REUTERS/Carla Carniel Luiz Inácio também voltou a mencionar suas principais propostas de governo, como o compromisso principal de acabar com a fome



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vencedor da eleição presidencial neste domingo, 30, falou em coletiva de imprensa após o fim da apuração das urnas eletrônicas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que confirmam sua vitória para terceiro mandato à Presidência da República. O petista, que recebeu 50,9% dos votos, disse “não existem dois brasis” e que vai governar para 215 milhões de brasileiros, não apenas para aqueles que o elegeram. Em seu primeiro discurso, Lula agradeceu a Deus por ser “muito generoso” com ele e aos eleitores que comparam às urnas. “Graças ao povo brasileiro, o povo que votou em mim, votou no adversário. Quero dar os parabéns. Me considera um candidato que teve um processo de ressurreição na política. Tentaram me enterrar vivo e estou aqui para governar esse país em uma situação muito difícil, mas tenho fé em Deus que com a ajuda do povo vamos encontrar uma saída e possa restabelecer a paz entre as famílias e divergentes”, iniciou o petista, ao lado de sua esposa Janja e de aliados como o ex-ministro Fernando Haddad (PT), que perdeu a disputa em São Paulo, a senadora Simone Tebet (MDB) e a deputada federal eleita Marina Silva (PV).

Em suas falas, Luiz Inácio também voltou a mencionar suas principais propostas de governo, como o compromisso principal de acabar com a fome, investir na educação, na geração de empregos e valorização de salários, prometendo que a economia “vai voltar a girar”, tanto para os investidores, quanto para os microempreendedores, empresários e pequenos produtores rurais, por exemplo. “É preciso ir além, fortalecer as políticas de combate a violência contra as mulheres e garantir que elas ganham o mesmo salário que os homens na mesma função. Enfrentar o racismo, o preconceito, a discriminação, para que brancos, negros e indígenas tenham os mesmos direitos e oportunidades. Só assim seremos capaz de construir um país de todos, um país igualitário. (…) Meus amigos e minhas amigas, a partir de 1 de janeiro vou governar para 215 milhões e não apenas para os que votaram em mim. Não existem 2 brasis, somos um único povo, uma grande nação”, exaltou Lula, que também defendeu que é hora de “abaixar as armas que nunca deveriam ter sido erguidas” e defendeu que o Brasil retome o protagonismo mundial: “Hoje estamos dizendo que o Brasil está de volta, que o Brasil é grande demais para ser relegado ao triste papel de párea no mundo.”