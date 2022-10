Nikolas Ferreira diz que gritos de comemoração por vitória de Lula se transformarão em desespero

Deputado federal ressaltou em vídeo nas redes sociais que será oposição ao presidente Lula

Reprodução/ Twitter @nikolas_dm Nikolas é apoiador assíduo de Bolsonaro e disse que fará oposição a Lula na Câmara



As reações à vitória de Luís Inácio Lula da Silva (PT) na luta para a presidência do país vêm de todos os lados. Horas depois do resultado, o deputado federal Nikolas Ferreira – apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) – fez um vídeo para seus seguidores tentando acalmá-los. Intitulado “Não tenhais medo”, Nikolas citou que os gritos pela vitória de Lula se tornaram desespero. “Os gritos de comemoração hoje se tornarão gritos de desespero amanhã. A esquerda plantará muita semente ruim e cabe a nós não deixar florescer. Em todos os Estados que a gente passou do Nordeste, o Bolsonaro cresceu. Crescemos também aqui em Minas. Ou seja, o trabalho continua e eles saberão o que é oposição”, disse o deputado. “Há uma longa estrada pela frente, nós apenas de fato começamos. Não espere de mim desistir do Brasil. Bolsonaro deixou vários soldados e eu sou apenas mais um. Mas hoje nós somos 57 milhões, não se esqueça disso. Hoje nós não elegemos um presidente de direita, talvez amanhã, mas com certeza um dia teremos um presidente de direita. Eu nunca lutei só por eleição, a guerra cultural e espiritual continua. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Por ora, é o que eu tenho a dizer. Não tenhais medo. A esperança somos nós”.