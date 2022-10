Pacheco diz que Lula deve ‘reunificar o Brasil’

Presidente do Congresso parabeniza o petista e afirma existir ‘clara divisão da sociedade’

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Pacheco parabeniza Lula pela vitória



Em discurso realizado após a divulgação do resultado das eleições 2022, Rodrigo Pacheco, presidente do senado, parabenizou Luis Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória e disse que ele e seu vice, Geraldo Alckmin, devem “reunificar o Brasil e buscar encontrar soluções para os problemas reclamados pela sociedade brasileira”, além de ressaltar que é “primordial que a sociedade brasileira possa se reunir novamente e que o Lula posa governar para todos e ser um presidente de todos os brasileiros”. Ele também aproveitou o momento para fazer um balanço das eleições e afirmou que o resultado do processo eleitoral é positivo “mas, ao mesmo tempo, há uma clara divisão da sociedade brasileira”. Pacheco também abordou a justiça eleitoral brasileiro, e falou que durante do processo eleitoral eles cuidaram de promover orgulho nacional ao Brasil e buscou diminuir os conflitos e diverges os impasses, impedindo que insegurança contaminasse o processo democrático eleitoral. “O que identificamos foi segurança das urnas eletrônicas que deram resultados, fidedigno de cada voto depositado nelas”, pontou. Ao fim, ele pediu que ao final desse ciclo “tenhamos otimismos que dias melhores teremos no Brasil”. Lula derrotou neste domingo, 30, Jair Bolsonaro e se tornou o primeiro ex-presidente a ser reeleito e o primeiro a conseguir chegar ao terceiro mandato.