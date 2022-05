‘Nunca foi adversário, sempre foi aliado’, diz Tebet após Doria desistir de candidatura

Senadora deve ser confirmada na terça-feira, 24, como postulante da terceira via; ex-governador de SP retirou sua postulação depois de sofrer pressões internas do PSDB

Frame/Folhapress Simone Tebet é pré-candidata à Presidência da República pelo MDB



A pré-candidata à Presidência da República Simone Tebet (MDB) reagiu nesta segunda-feira, 23, à desistência de João Doria (PSDB). Na manhã desta segunda, o ex-governador de São Paulo anunciou a retirada da sua postulação do Palácio do Planalto. Os partidos de Doria e Tebet, ao lado do Cidadania, compõem a autointitulada “terceira via”, que busca uma candidatura presidencial única. Na última semana, após receberem os resultados das pesquisas quantitativas e qualitativas sobre a viabilidade eleitoral do ex-gestor paulista e da senadora, a cúpula do PSDB iniciou um movimento para que Doria saísse da disputa. Os caciques tucanos afirmam que a parlamentar tem maior capacidade de angariar votos e vencer a polarização entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL). O nome de Simone, no entanto, ainda precisará passar pelo crivo de cada um dos partidos.

Em nota enviada à imprensa, a senadora diz que “Doria nunca foi adversário, sempre foi aliado”. “Sua contribuição com a luta pela vacina jamais será esquecida”, iniciou Tebet. “Vamos conversar e receber suas sugestões para nosso programa de governo. O Brasil é maior do que qualquer projeto individual. Vamos trabalhar para unir todo o centro democrático. Gostaria muito de ter o PSDB e o Cidadania junto conosco”, apontou a pré-candidata. ?Vamos aguardar a decisão das direções partidárias. Vamos continuar nossa Caminhada da Esperança. Vamos unir o país e tratar de sua reconstrução moral, institucional e política. O povo tem pressa e precisamos semear esperança”, finalizou.