Terceira via impõe nova derrota a Doria e escolhe Simone Tebet como candidata do grupo

Nome da senadora ainda será validado em assembleias partidárias do PSDB, MDB e Cidadania; ex-governador paulista ainda não teve acesso ao resultado das pesquisas encomendadas para definir o postulante

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO - 16/05/2022 Simone Tebet é a pré-candidata do MDB à Presidência da República



Os representantes do PSDB, MDB e Cidadania chegaram a conclusão de que a candidatura da senadora Simone Tebet (MDB) é mais viável do que a do ex-governador João Doria (PSDB). Os presidentes e outros líderes das legendas se reuniram na tarde desta quarta-feira, 18, em Brasília, para analisar os resultados das pesquisas quantitativas e qualitativas da terceira. Durante o exame dos dados, os caciques deliberaram que a parlamentar tem maior capacidade de angariar votos e vencer a polarização entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Segundo fontes da Jovem Pan, o nome da senadora ainda será validado em assembleias partidárias. O anúncio oficial deve acontecer após a ratificação de Tebet. Já é certo que o ex-gestor paulista é carta fora do baralho.

Antes mesmo do levantamento ser finalizado, a Executiva Nacional do PSDB já tinha deliberado que a pré-candidatura de Doria “atrapalha” os planos da sigla nos Estados. A intenção da cúpula tucana era se encontrar com o ex-governador na manhã da quarta-feira, horas antes da reunião com MDB e Cidadania, para demovê-lo da ideia de seguir com a sua postulação. Doria, porém, alegou ter um compromisso em São Paulo e não compareceu. Sem a presença do paulista, os presentes se articularam em defesa de Tebet. Os caciques tucanos negaram até o acesso da equipe do ex-gestor ao resultado do levantamento.