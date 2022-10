Oito municípios vão escolher novos prefeitos em 30 de outubro

Segundo o TSE, gestores eleitores em 2020 tiveram mandato ou registro cassados; nova votação acontece no Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Pernambuco e São Paulo

Fernando Frazão/Agência Brasil Pleito suplementar acontecerá na mesma data do segundo turno das eleições 2022



Eleitores de oito cidades brasileiras vão às urnas em 30 de outubro para eleger novos prefeitos e vice-prefeitos. O pleito suplementar acontecerá na mesma data do segundo turno das eleições 2022, quando serão definidos governadores de 12 Estados e presidente da República. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a nova votação foi convocada porque os gestores eleitos em 2020 tiveram o mandato ou registro cassados. Os novos eleitos vão administrar os municípios pelos próximos dois anos. A eleição municipal ocorrerá em Cachoeirinha (RS), Canoinhas (SC), Cerro Grande (RS), Entre Rios do Sul (RS), Joaquim Nabuco (PE), Pesqueira (PE), Pinhalzinho (SP) e Vilhena (RO). Nas cidades, a eleição em 30 de setembro seguirá a ordem: governador (onde houver segundo turno), presidente (em todo o país) e prefeito (onde houver eleição suplementar). Assim como no primeiro turno, a votação terá horário unificado e todas as seções eleitorais funcionarão das 8h às 17h do horário de Brasília. Ou seja, cidades em fusos diferentes vão se adequar ao horário da capital federal.