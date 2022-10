Três secretários municipais reassumem cargos no Rio de Janeiro após concorrerem na eleição

Apenas Daniel Soranz (PSD), que voltou para a Secretaria Municipal de Saúde, conseguiu se eleger deputado federal

Três secretários municipais da cidade do Rio de Janeiro, que tinham se licenciado para concorrer às eleições de 2022, reassumiram seus respectivos cargos nesta segunda-feira, 10. Daniel Soranz (PSD), que voltou para a Secretaria Municipal de Saúde, foi eleito deputado federal pela primeira vez. Chicão Bulhões (PSD), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, e Aquiles Barreto (PSD), da Secretaria Municipal de Integração, não conseguiram se eleger para a Câmara dos Deputados. Outros secretários municipais e estaduais tentaram ocupar vagas no legislativo estadual ou federal, mas não obtiveram sucesso. Um dos casos mais emblemáticos é o do ex-secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Allan Turnovsky, que até a semana da eleição estava preso por acusações de ligação com o crime.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga