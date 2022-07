Pablo Marçal lança candidatura à Presidência pelo Pros

Em discurso, candidato disse que um dos motivos de ingressar na política foi para acabar com as polarizações

Marcelo Camargo/Agência Brasil Empresário e influenciador Pablo Marçal lança candidatura à Presidência da República



O empresário e influenciador digital Pablo Marçal oficializou, neste domingo, 31, a candidatura à Presidência da República pelo Partido Republicano da Ordem Social (Pros). No entanto, o vice da chapa ainda não foi definido. Em discurso, Marçal disse que um dos motivos de ingressar na política foi para minar as polarizações. “Nunca vão acabar. Elas têm que ser perfuradas”, comentou. Ele também se classificou como terceira via. “O candidato que ninguém tem a coragem de assumir”. Além disso, o candidato afirmou que as prioridades de governo estarão pautadas na mudança das regras tributárias e eleitorais. Segundo ele, o plano de governo conta com 90 diretrizes. “Não se faz uma reforma tributária se não fizer uma eleitoral primeiro”, alegando que, se eleito, estimulará as empresas e as exportações brasileiras.