Álvaro Dias decide até o dia 5 se concorre ao Senado ou à presidência da República

Em convenção nacional, o Podemos fez o convite para o senador entrar na disputa pelo Palácio do Planalto

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo Alvaro Dias, senador pelo Podemos-PR foi convidado pelo partido a entrar na disputa pelo Palácio do Planalto



Durante a convenção nacional realizada na Câmara Municipal de São Paulo, neste domingo, 31, o Podemos fez o convite para candidatura do senador Alvaro Dias à presidência da República. Líder do partido no Senado Federal e atual pré-candidato à reeleição, o parlamentar ficou de anunciar uma decisão até o final do prazo para as convenções, em 5 de agosto. De acordo com o comunicado da legenda, diversas lideranças nacionais reforçaram a indicação do paranaense em seus discursos. Até então, a sigla caminhava para não ter candidato próprio e deveria decidir quem iria apoiar no primeiro turno durante a convenção.

No final do mês passado, a pesquisa Real Time Big Data mostrou Sergio Moro (União Brasil) à frente de Alvaro Dias na disputa ao Senado pelo Estado do Paraná. Moro aparece com 30% das intenções de voto, enquanto Dias, que estava à frente nas projeções anteriores, registrou o voto de 23% do eleitorado. No início de 2022, o pré-candidato do Podemos ao Senado era justamente o ex-juiz da Lava Jato. Entretanto, Moro deixou o partido em março, e afirmou na época que não conseguiu entendimento com os dirigentes do partido sobre os rumos da candidatura. Caso confirme a candidatura ao Palácio do Planalto, esta será a segunda vez que o senador concorre ao cargo de presidente. Em 2018, Dias ficou em 9º lugar, com 0,80% dos votos no primeiro turno.