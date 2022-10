Paraíba: João Azevêdo e Pedro Cunha Lima vão disputar o segundo turno

Atual governador do PSB e tucano não vincularam suas imagens diretamente nem a Lula e nem a Bolsonaro durante a campanha

Reprodução/Facebook/Pedro Cunha Lima/João Azevêdo João Azevêdo, do PSB, e Pedro Cunha Lima, do PSDB, vão disputar o segundo turno das eleições para o governo da Paraíba em 30 de outubro



O atual governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), vai disputar sua reeleição no segundo turno, no dia 30 de outubro, com o deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB). A definição fica determinada após apuração de 98,35% das urnas eletrônicas pelo Tribunal Superior Eleitoral, neste domingo, 2. Em números, João Azevêdo recebeu 39,55% dos votos válidos, ficando em primeiro lugar, contra 23,97% do candidato tucano. Segundo as pesquisas Ipec, Azevêdo manteve-se na liderança da disputa durante toda a campanha até este momento, sempre com mais de 30% das intenções de voto, e chegando a 39% no último levantamento, divulgado neste sábado, 1º de outubro. Pedro Cunha Lima, o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) e o ex-prefeito da capital paraibana, Nilvan Ferreira (PL) iniciaram a disputa tecnicamente empatados em 15%, bem como as intenções para votos brancos e nulos. Mas o tucano e o emedebista assumiram a segunda colocação, empatando em 22% das intenções, segundo o Ipec, distanciando-se dos demais oponentes e garantindo sua chegada ao segundo turno.

Em 2018, Azevêdo foi eleito já no primeiro turno das eleições, com 58,18% dos votos válidos e derrotando antigas lideranças locais formadas pelos ex-governadores José Maranhão (MDB) e Cássio Cunha Lima (PSDB), que apoiaram Lucélio Cartaxo, que até então era filiado ao Partido Verde – hoje está no Partido dos Trabalhadores. Por sua vez, Cunha foi o deputado federal mais bem votado do Estado em 2014, com 9,29% dos votos válidos. Ele se reelegeu em 2018. Apesar do PSB estar coligado nacionalmente com o PT, na Paraíba a campanha de Azevêdo não se vincula diretamente ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou outra liderança envolvida nas polarizações nacionais. O mesmo ocorre com Pedro Cunha Lima, que também não se aproxima diretamente de Lula ou de Jair Bolsonaro (PL).