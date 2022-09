Ipec: Lula tem 48% das intenções de voto, e Bolsonaro, 31%

Ciro Gomes (PDT) aparece na terceira colocação, com 6%, e está tecnicamente empatado com a senadora Simone Tebet (MDB), que se manteve com 5%

Montagem Jovem Pan: ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO; Alan Santos/PR; BRUNO ESCOLASTICO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO e RONALDO SILVA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A seis dias do primeiro tudo das eleições 2022, a nova pesquisa do Instituto Ipec (antigo Ibope) mostra que a corrida à Presidência da República permanece estável, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderando a disputa com 48% das intenções de voto, o que representa uma vantagem de 17 pontos percentuais. O resultado aponta que, se a eleição fosse hoje, o petista seria eleito ao Palácio do Planalto no primeiro turno, uma vez que alcança 52% dos votos válidos, excluídos brancos e nulos. Segundo o levantamento, divulgado nesta segunda-feira, 26, o quadro também é de estabilidade para outros concorrentes, como o presidente Jair Bolsonaro (PL), que se manteve na segunda posição, com os mesmos 31% que possuía na pesquisa da segunda-feira, 19. Entre os outros concorrentes testados nesta segunda, Ciro Gomes (PDT) caiu entre os eleitores, passando de 7% de apoio para 6% da preferência dos entrevistados, ocupando o terceiro lugar, enquanto Simone Tebet (MDB) se manteve com 5%, continuando em quarto lugar. Com o resultado, o pedetista e a emedebista seguem tecnicamente empatados. Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe d’Ávila têm 1%. Vera Lúcia (PSTU), Léo Péricles (Unidade Popular), Padre Kelmon (PTB), Sofia Manzano (PCB) e José Maria Eymael (DC) não pontuaram. Brancos e nulos são 4%. Outros 4% não souberam responder.

O levantamento divulgado nesta quinta-feira marca sexta rodada de pesquisas Ipec à Presidência e reflete a impressão do eleitorado brasileiro a menos de uma semana do primeiro turno da eleição, que acontece em 2 de outubro. Concorrendo ao terceiro mandato à Presidência, Lula liderou as cinco pesquisas desenvolvidas pelo instituto entre 15 de agosto e 19 de setembro de 2022, período em que oscilou entre 44% e 47% das intenções de votos. O presidente Bolsonaro, por sua vez, não superou a casa dos 32% pontos percentuais de apoio. Ao todo, o novo levantamento foi realizado com 3.008 pessoas acima de 16 anos em todos os Estados brasileiros, entre os dias 25 e 26 de setembro, em 183 municípios brasileiros. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00073/2022.

Segundo turno e rejeição

Apesar do cenário estimulado apontar vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2 de outubro, a nova pesquisa Ipec também testou cenário de eventual segundo turno disputado entre o petista e o atual presidente. Neste caso, o candidato do Partido dos Trabalhadores vence com 54% das intenções de voto, contra 35% do atual mandatário do país, o que demonstra um cenário de estabilidade, repetindo os mesmos percentuais da pesquisa anterior, de 19 de setembro. Neste recorte, brancos e nulos somam 8%. Outros 3% não souberam responder. Ainda segundo o instituto, mais da metade dos eleitores brasileiros (51%) não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum. O índice de rejeição de Lula é de 35%. Ciro é rejeitado por 14% dos eleitores; Tebet, 6%. No comparativo com a pesquisa do dia 19 de setembro, o atual presidente da República oscilou um ponto. O petista, por sua vez, oscilou dois pontos.