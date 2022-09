Paraná Pesquisa: Diferença de Lula para Bolsonaro chega a 2,5 pontos na estimulada; Tebet cresce

Levantamento divulgado a menos de 30 dias do primeiro turno das eleições presidenciais mostra uma crescente entre os candidatos que integram a terceira via e uma diminuição na liderança do petista

Montagem Jovem Pan - ALLISON SALES/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO, Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo, DARIO OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO, Flickr / Simone Tebet Lula, Bolsonaro, Ciro e Tebet são os candidatos mais competitivos da corrida presidencial de 2022



Uma pesquisa realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas e divulgada nesta terça-feira, 6, mostra que a diferença entre o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT), atual líder nos principais levantamentos, e do atual mandatário Jair Bolsonaro (PL) diminuiu. Na última pesquisa realizada em agosto deste ano, o petista foi o nome escolhido por 32,1% dos eleitores. Caso as eleições presidenciais fossem hoje, o ex-metalúrgico seria a escolha de 32% dos votantes. Já em relação ao chefe do Executivo, sua reeleição era apoiada por 29% dos brasileiros no último mês e, em setembro, passou a ser o nome de 29,5% dos eleitores. A diferença entre ambos oscilou dentro da margem de erro e diminuiu 0,6%, indo de 3,1% para 2,5%. Já os candidatos que integram a terceira via também registraram crescimento nas intenções de voto. Ciro Gomes (PDT) passou de 3,9% para 4,1%; Simone Tebet (MDB) dobrou sua situação eleitoral e foi de 0,8% para 1,6% dos votos válidos; Pablo Marçal (PROS) registrou 0,3%, ante os 0,2% da pesquisa anterior; Felipe D’ávila (Novo) passou de 0,1% para 0,2% da preferência dos eleitores; e Soraya Thronicke (União Brasil) voltou a pontuar, alcançando 0,2% dos votos válidos. Léo Péricles (UP), Eymael (DC) e Sofia Manzano (PCB) não pontuaram. Não souberam ou não responderam correspondem a 26,8%, enquanto 5,2% votariam branco ou nulo.

No cenário estimulado, onde os candidatos são apresentados aos entrevistados, o ex-presidente Lula obteve a preferência de 40,2% dos eleitores. Já Bolsonaro manteve a curta distância e foi escolhido por 36,4% dos participantes. Ciro Gomes e Simone Tebet apresentaram 7,3% e 4,1%, respectivamente, enquanto os outros nomes obteriam menos de um por cento dos votos caso a eleição ocorresse nesta terça. Não souberam ou não responderam foram 4,2% dos participantes e 5,8% votariam branco ou nulo. Num eventual cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista seria eleito para um terceiro mandato à frente do Planalto por 47,3% contra 40,3% dos eleitores. Para a realização da pesquisa, foram ouvidos de maneira presencial 2.020 eleitores com 16 anos ou mais, distribuídos em 164 municípios em 26 Estados e o Distrito Federal entre os dias 31 de agosto e 05 de setembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.