Partido Novo oficializa candidatura de Felipe d’Avila à Presidência

Vice da chapa será o deputado federal Tiago Mitraud (MG); convenção ocorreu em São Paulo

Reprodução/Youtube Convenção nacional do Partido Novo ocorreu no prédio da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham), na zona sul da capital paulista



O cientista político Felipe d’Avila foi oficializado, neste sábado, 30, como candidato a Presidência da República pelo Partido Novo. O vice da chapa será o deputado federal Tiago Mitraud (MG). A convenção ocorreu em São Paulo. Na oportunidade, D’Avila definiu a candidatura como “mal menor” ou “menos pior” em referência aos dois candidatos à frente nas pesquisas de intenção de voto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL). “O Brasil não vai às urnas pensando em ressuscitar o pesadelo do passado ou manter o do presente”, afirmou. Por outro lado, Mitraud reforçou que a campanha precisa mostrar que o país “não vai ser refém do sujo e do mal lavado, do péssimo e do pior ainda”, concluiu. O Novo, inclusive, vai lançar 63 nomes para o cargo de deputado federal e 61 para o de deputado estadual nestas eleições.