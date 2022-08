PDT anuncia candidatura de Elvis Cezar ao governo de São Paulo

Expectativa na sigla é que o ex-prefeito de Santana de Parnaíba seja um forte palanque para Ciro Gomes no Estado

Reprodução / Twitter @antonionetopdt Elvis Cezar (PDT) teve candidatura ao Governo de São Paulo oficializada



O Partido Democrático Trabalhista (PDT) oficializou nesta sexta-feira, 5, a candidatura de Elvis Cezar ao governo de São Paulo. A homologação da chapa aconteceu em convenção estadual na quinta, no Palácio do Trabalhador, na capital paulista, com a presença do ex-governador Ciro Gomes, candidato da legenda à Presidência da República, e de Carlos Roberto Lupi, presidente nacional da sigla. Elvis Cezar é advogado e ex-prefeito de Santana de Parnaíba, onde esteve à frente da gestão municipal por oito anos. Ele foi três vezes presidente do Consórcio Intermunicipal Oeste, presidente do Conselho Metropolitano de Desenvolvimento de São Paulo e vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), informou o PDT em nota. Com taxa de aprovação em 88,4% ao encerrar seu mandato em Santana de Parnaíba, a expectativa do partido é que Elvis Cezar seja um “palanque forte para Ciro Gomes no Estado”. Ao todo, o PDT paulista vai lançar 46 candidatos à Câmara Federal e 89 à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).