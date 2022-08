PDT anuncia vice-prefeita de Salvador como candidata a vice em chapa com Ciro Gomes

Ana Paula Matos é advogada, professora e servidora concursada na Petrobras

Reprodução / Twitter @AnaPaulaMatosBA Ana Paula Matos foi anunciada como candidata a vice na chapa com Ciro Gomes (PDT)



O Partido Democrático Trabalhista (PDT) anunciou nesta sexta-feira, 5, o nome de Ana Paula Matos (PDT) como candidata à vice-presidência da República na chapa conjunta com Ciro Gomes (PDT), candidato ao Palácio do Planalto. A divulgação acontece no último dia previsto no prazo da Justiça Eleitoral para as convenções partidárias. Atual vice-prefeita de Salvador, na Bahia, Ana Paula é advogada, professora e servidora concursada na Petrobras, informou a legenda. Sua trajetória inclui cargos como presidente do instituto de previdência municipal, secretária das Prefeituras-Bairro, secretária de Promoção Social e combate à pobreza, e secretária de Governo de Salvador. “Com grande experiência na gestão pública, ela contribuirá com a coordenação do plano de governo e terá papel fundamental na defesa do Projeto Nacional de Desenvolvimento”, diz comunicado da legenda. A expectativa é que o lançamento ofical da chapa pura dos pedetistas aconteça ainda na tarde desta sexta. Segundo a última pesquisa Datafolha, Ciro Gomes segue em estabilidade no cenário político e pontua 8%, estando atrás do ex-presidente Lula, que chega a 47% das intenções de voto, e do presidente Jair Bolsonaro, com 29%. Esta será a quarta eleição à Presidência disputada pelo ex-governador, que nunca chegou ao segundo turno.