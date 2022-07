PL libera entrada sem ingresso de apoiadores em evento que oficializa candidatura de Bolsonaro

Sigla havia disponibilizado convites em uma plataforma online e grupos de oposição se inscreveram para boicotar a convenção partidária

Isac Nóbrega/PR Presidente Jair Bolsonaro participará da convenção partidária do PL no próximo domingo



O Partido Liberal anunciou em suas redes sociais nesta quarta-feira, 20, que não irá cobrar ingressos dos apoiadores que desejarem ir à convenção partidária que irá oficializar o nome de Jair Bolsonaro como candidato à reeleição à presidência da República. O evento, que acontecerá no próximo domingo, 24, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, havia sido alvo de um grupo de opositores que se cadastraram em uma plataforma para garantir um ingresso e ‘boicotar’ o evento, garantindo que o mesmo ficasse esvaziado. Segundo a legenda, foi possível identificar 40 mil inscrições falsas – que foram excluídas – após uma triagem realizada no site onde as entradas foram distribuídas.

“Ontem [terça] o site do PL chegou a registrar 50 mil inscrições para a convenção, das quais pouco menos de 40 mil foram canceladas. Portanto a 5 dias da convenção mais de 10 mil inscrições foram já confirmadas. Foi feita uma triagem das inscrições falsas e os QR Code cancelados. Com o uso de ferramentas próprias. E os IPs dos ataques foram armazenados para eventuais medidas legais se forem configurados crimes. Não vamos fornecer mais detalhes por questão de segurança”, argumentou em nota. A organização dos opositores assemelha-se a uma ação realizada contra o então candidato norte-americano Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos, onde democratas compraram ingressos para não ir aos eventos republicanos e assim manter as arquibancadas vazias.