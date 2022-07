Serrão chama lançamento de candidatura de Tebet de ‘esquisitíssima’ e diz que MDB está em ‘franca decadência’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram a convenção do partido para lançar Simone Tebet como candidata a Presidência da República

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Senadora Simone Tebet lança, nesta quarta-feira, 27, candidatura para Presidência da República



A senadora Simone Tebet confirmou, nesta quarta-feira, durante convenção virtual, a candidatura pelo MDB a Presidência da República. No entanto, o partido demonstra rachas. A frente comandada pelo senador Renan Calheiros (MDB), que defende o apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sugeriu até a possibilidade do ex-presidente Michel Temer (MDB) sair como candidato ao cargo pelo engajamento e poder nas articulações políticas. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quarta-feira, 27.

Para o comentarista Jorge Serrão, o lançamento da candidatura de Simone Tebet foi esquisita e ainda disse que o MDB está em decadência. “Quero pedir desculpas pela expressão que usarei agora, mas nada pode ser mais brochante do que uma convenção virtual. Você espera que uma convenção partidária transmita alegria e empolgação pela escolha daquela que vai disputar o cargo mais importante da República. E o MDB em franca decadência, um partido que sempre quis ser governista. Neste atual governo Bolsonaro não conseguiu ser, mas agora terá que lutar para ser novamente. Lança de maneira esquisitíssima a candidatura da Simone Tebet, contrariando uma ala do partido que já queria uma adesão imediata ao ex-presidente Lula. Outra parte, mais envergonhada ou sem vergonha, queria apoiar e vai apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Repito, o lema do MDB é ser governista sempre”, comentou.

