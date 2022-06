Pré-candidata à Presidência, Simone Tebet testa positivo para Covid-19

Senadora tem sintomas leves e terá que interromper atividades de pré-campanha

FREDERICO BRASIL/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 01/02/2021 Simone Tebet recebeu oficialmente o apoio do PSDB nesta quinta



A senadora Simone Tebet(MDB-MS), pré-candidata do MDB à presidência da República nas eleições de 2022, foi diagnosticada com Covid-19 nesta quinta, 9. Tebet ficará em isolamento e terá que interromper as atividades da pré-campanha que vinha realizando. Segundo nota da assessoria de imprensa da senadora, ela tem apenas sintomas leves e já tomou as três doses da vacina contra a doença. O teste positivo veio no mesmo dia em que Tebet recebeu de forma oficial o apoio do PSDB à sua candidatura, o que ajuda a consolidá-la como o nome da ‘terceira via’, os partidos de centro que tentam evitar a polarização entre Lula, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, mas também rejeitam apoiar Ciro Gomes, do PDT, devido à postura de esquerda do partido. Tebet tem tido dificuldades para crescer nas pesquisas: em levantamentos dos institutos Poder Data e Genial Quaest, revelados também nesta quinta, a senadora pelo Mato Grosso do Sul marcou apenas 1% das intenções de voto.