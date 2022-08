Presidente do BB diz que Febraban não deveria assinar carta pela democracia

Fausto Ribeiro disse que bancos são a favor da democracia, mas afirma que entidades deveriam manter posição de neutralidade

Valter Campanato / Agência Brasil Presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, avaliou como negativo a posição da Febraban



O presidente do Banco do Brasil (BB), Fausto Ribeiro, avaliou, nesta quinta-feira, 11, como negativo a posição da Federação Brasileira de Bancos (Febrabran) de querer apoiar ao manifesto em defesa da democracia. Tanto o BB quanto a Caixa Econômica Federal, bancos de responsabilidade do governo, foram voto vencido na decisão da Febraban. De acordo com Ribeiro, outros bancos defendem a mesma ideologia do BB. “Nossa posição segue de neutralidade”, disse durante apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2022 do banco. “A Febraban não deve se manifestar em questões políticas”, criticou. O presidente do BB ainda reforçou que todos são a favor da democracia. No entanto, ele afirma que uma entidade deve manter a posição de neutralidade. “Obviamente todos nós somos a favor da democracia, temos esse compromisso com a democracia, vivemos no Estado de Direito. O BB respeita a independência dos Poderes, a soberania, e atuamos para levar crédito à cadeia produtiva do país. Esse é o nosso interesse, é o nosso papel, a nossa vocação, essa é a contribuição que a gente pode dar para a sociedade”, concluiu.