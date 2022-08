Petrobras reduz preço do diesel vendido às distribuidoras em R$ 0,22 por litro

Após altas sucessivas no preço do combustível, desde julho de 2021, essa é a segunda redução anunciada pela petroleira neste mês

GABRIEL BASTOS/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 11/07/2022



A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 11, que a partir de amanhã, sexta-feira, 12, o preço médio de venda de diesel para as distribuidoras passará de R$ 5,41 para R$ 5,19 por litro, uma queda de 4%, que significa uma redução de R$ 0,22 por litro. “Considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 4,87, em média, para R$ 4,67 a cada litro vendido na bomba”, informou o comunicado da estatal. Após altas sucessivas no preço do combustível desde julho de 2021, essa é a segunda redução anunciada pela petroleira, que já havia reduzido o preço do diesel de R$ 5,61 para R$ 5,41, na semana passada, em uma baixa de 3,57%. Em nota, a estatal ainda declarou que a “acompanha a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para o diesel, e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”.

Apesar das tentativas de controlar o preço, o diesel vendido às distribuidoras ainda é 55,39% maior que o praticado no final de 2021 e o combustível segue como um dos fatores que pressionam a inflação no Brasil. Além disso, o preço do diesel no mercado brasileiro está cerca de 14% acima do praticado no mercado internacional, segundo relatório divulgado pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) na última segunda-feira, 8.