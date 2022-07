PSDB e Cidadania aprovam apoio à candidatura de Simone Tebet: ‘Vamos juntos’

Anúncio conjunto acontece após os partidos se unirem em uma federação; MDB realiza convenção que vai confirmar lançamento da senadora à Presidência nesta quarta

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e o Cidadania aprovaram nesta quarta-feira, 27, o apoio à candidatura de Simone Tebet (MDB-MS) à presidência da República. A decisão foi tomada por unanimidade em convenção do colegiado nacional nesta quarta-feira, 27. “PSDB e Cidadania estão com Simone Tebet! Vamos juntos”, escreveram os tucanos nas redes sociais. O anúncio conjunto acontece após os partidos oficializaram a Federação PSDB-Cidadania para as eleições em maio deste ano. Além disso, a confirmação da senadora como nome da terceira via ocorre no mesmo dia que o Movimento Democrático Brasileiro deve oficializar a candidatura de Tebet na disputa ao Palácio do Planalto. A convenção da sigla está marcada para acontecer de forma virtual nesta quarta, sendo tema de judicialização e disputa dentro do partido, que se divide entre a ala pró-Lula, liderada por Renan Calheiros, e o grupo que defende a senadora, encabeçado pelo deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB.

