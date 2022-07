PT anuncia fim da aliança política com o PDT no Ceará

Decisão acontece após a legenda de Ciro Gomes anunciar a candidatura de Roberto Cláudio ao governo do Estado, descartando o nome de Izolda Cela à reeleição

Reprodução / Twitter @donizetearruda7 O ex-governador Camilo Santana e a atual governadora Izolda Cela, no Ceará



O Partido dos Trabalhadores (PT) anunciou o “rompimento tácito e unilateral da aliança” com o Partido Democrático Trabalhista (PDT) no Ceará, após 16 anos de proximidade. A decisão acontece depois que a legenda de Ciro Gomes, pré-candidato à presidência da República, lançou a candidatura de Roberto Cláudio ao governo do Estado, se opondo à tentativa de reeleição da atual governadora Izolda Cela (PDT). Em comunicado, os petistas afirmam que reconhecem “a primazia do PDT na escolha do nome”, mas destacam que reivindicaram apenas o amplo diálogo entre os aliados, o que não teria acontecido. “O PDT se fechou em copas. Tratou todas as tentativas de diálogo prévio à sua escolha como intromissão indevida”, diz a legenda em nota.

No comunicado, o partido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também pré-candidato ao Palácio do Planalto, menciona ainda que o PDT ignorou, inclusive, as manifestações de preferência do ex-governador Camilo Santana (PT) e o interesse de Izolda de concorrer à reeleição. Além disso, os petistas afirmam que a exclusão da atual governadora do processo eleitoral neste ano representou “a negativa do diálogo na busca de consenso e pouco apreço à aliança, aos aliados e sobretudo, o desprezo às conquistas e melhorias alcançadas”. “Prevaleceu a arrogância, o capricho e a expressão de mando que subjugou os interesses dos cearenses à obsessão de poder de um só”, finaliza o comunicado.

O lançamento da candidatura de Roberto Cláudio pelo PDT aconteceu na segunda-feira, 18. Nas redes sociais, o ex-prefeito de Fortaleza afirmou que a missão do partido é “combate o retrocesso”. “Vamos trabalhar para garantir a união das forças democráticas em busca de mais avanços e de um novo ciclo de desenvolvimento para o nosso Ceará”, mencionou no Twitter. Em outra publicação na redes social, o candidato afirmou que a legenda “deu uma aula de democracia” e agradeceu pela escolha.