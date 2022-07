Renan diz que Tebet está ‘em queda livre’ nas pesquisas e ameaça judicializar convenção do MDB

Senador quer adiar lançamento da candidatura de Simone Tebet à presidência da República

GABRIELA BILó/ESTADÃO CONTEÚDO Para Renan Calheiros, é necessária reflexão e responsabilidade do partido nas eleições



O senador Renan Calheiros (MDB) voltou a defender o adiamento da convenção nacional do partido, que vai confirmar o nome da senadora Simone Tebet como candidata à presidência da República. A cerimônia está marcada para acontecer na próxima quarta-feira, 27, em Brasília, mas Calheiros quer aguardar o resultado de novas pesquisas eleitorais antes de formalizar a candidatura. Segundo ele, o cenário aponta para consolidada vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva – pré-candidato do PT – na disputa, o que torna as demais candidaturas “empoçadas”. “Há um ano esse quadro é absolutamente estável e nada mudou”, afirmou o senador nesta segunda-feira, 25, em vídeo compartilhado nas redes sociais.

Para ele, é necessária reflexão e responsabilidade do partido, considerando as peculiaridades destas eleições. “A pré-candidatura do MDB continua marcando passo, ou em queda livre em algumas sondagens. Levar o partido para esse cadafalso eleitoral e sacrificar seus quadros competitivos é desaconselhável e por isso a judicialização da convenção para transferirmos a sua realização para o último dia do prazo eleitoral”, defendeu Renan Calheiros. Segundo calendário da Justiça Eleitoral, a data máxima para a convenção é 5 de agosto, o que daria nove dias a mais para decisão. “Sem diálogo, sem avaliações realistas sobre o desempenho da pré-candidatura, sem competitividade nas pesquisas é insanidade sacrificar o MDB nos estados”, disse o senador na última semana.

Leia também Abalado por crises internas, PSDB chega às eleições sem presidenciável e corre o risco de se apequenar no Congresso Renan Calheiros chama de 'insanidade' persistir com Simone Tebet e ameaça entrar na Justiça para adiar convenção do MDB

Apesar da declaração pública desta segunda-feira, a hipótese da data da convenção partidária ser judicializada não é novidade, bem como a racha no Movimento Democrático Brasileiro. A menos de três meses das eleições, figurando de 2% a 3% nas pesquisas de intenção de voto, a legenda se divide entre os apoiadores de Simone Tebet, grupo liderado pelo presidente do partido Baleia Rossi, e a ala pró-Lula, movimento que inclui Calheiros. Na visão do senador, considerando as sondagens eleitorais e vantagem do ex-presidente em dois turnos, o apoio à candidatura petista é o caminho ideal aos emedebistas, o que Tebet rebate. “Esses caciques são sempre os mesmos que tiveram no passado com Lula. Vejam a fotografia. Ela tem cheiro de naftalina“, disse na última semana.