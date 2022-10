Renato Casagrande, do PSB, é reeleito governador do Espírito Santo

Atual governador alcançou pouco mais de 1,1 milhões de votos no Estado, o que representa 53,90% do eleitorado, e desbancou Carlos Manato (PL), que teve 46,10%

Renato Casagrande (PSB) foi reeleito governador do Espírito Santo com 53,90% dos votos válidos no segundo turno. Ele desbancou Carlos Manato (PL) que obteve 46,10% dos votos na votação deste domingo, 30. A vitória era esperada, visto que o atual governador obteve uma grande vantagem sobre o adversário também no primeiro turno, quando recebeu 46,94% dos votos enquanto Manato somou 38,48%. José Renato Casagrande, de 61 anos, nasceu em Castelo (ES). É formado em engenharia florestal pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) e em direito pela Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim. Casagrande já comandou o Estado entre 2011 e 2014 e assumiu um novo mandato ao vencer as eleições de 2018, quando recebeu 1.072.224 votos, equivalente a 55,49% do total dos votos válidos. Ele também foi deputado estadual (1991-1994), vice-governador (1995-1999), deputado federal (2003-2006) e senador (2007-2010). Além disso, foi presidente da Fundação João Mangabeira de 2015 a 2018.